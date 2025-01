Une dissuasion renforcée : la réponse décisive de l'Iran aux illusions de ses ennemis

Hier, 1 000 drones stratégiques dotés de capacités de lutte contre la fortification et de furtivité ont été ajouté à l’armée en présence du commandant en chef de l'armée iranienne, le général de division Seyed Abdul Rahim Mousavi, et du ministre iranien de la défense, le général de brigade Aziz Nasirzadeh.

Ce développement a une fois de plus ramené la question de la force et de la puissance de dissuasion de l'Iran sur le devant de la scène médiatique, tant au niveau national qu'international.

Ces drones, conçus et fabriqués par l'armée de la République islamique d'Iran et le ministère iranien de la défense, possèdent des capacités exceptionnelles en matière de furtivité, d'explosivité, de longue portée et de précision, a expliqué le contre-amiral Habibollah Sayari.

En outre, dans la nuit du samedi 11 janvier 2025, le général de division Hosein Salami a souligné, lors de sa visite d'une cité souterraine de missiles du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran : « L'ennemi doit savoir que la volonté politique de notre système de faire face aux extravagances et aux hégémonies ainsi qu'aux agressions de l'ennemi est ferme et inébranlable. De même, la détermination des commandants et des combattants de nos forces de dissuasion et de défense à concrétiser cette volonté politique est totale».