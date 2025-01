Selon l’agence RIA Novosti, Dmitri Peskov, a ajouté ce mardi 14 janvier, aux journalistes que la signature de cet accord est un élément très important au menu de la prochaine visite de M. Massoud Pezeshkian, le président de la République islamique d'Iran en Russie. « Pour nous, c'est un événement très significatif et nous y attachons une grande importance », a-t-il précisé.

Le Kremlin avait annoncé hier lundi que le président russe Vladimir Poutine rencontrera Masoud Pezeshkian, président de la République islamique d'Iran, et discutera avec, le vendredi 17 janvier, dans le cadre d’une visite officielle de son homologue iranien, à Moscou.

Dans un communiqué, le Kremlin a indiqué qu'il était prévu que les négociations portent sur l'élargissement des relations bilatérales, y compris dans les domaines du commerce et des investissements, des transports et de la logistique, ainsi que des affaires humanitaires, tout en abordant les questions actuelles à l'ordre du jour régional et international.

Le Kremlin a ajouté qu'à l'issue de ces négociations, Vladimir Poutine et Massoud Pezeshkian signeront l'accord de partenariat stratégique global entre la Russie et l'Iran et feront des déclarations devant les médias.