Lavrov : l'accord global Iran-Russie ne vise aucun pays

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov a affirmé que l'accord, comme le récent pacte entre la Russie et la Corée du Nord, revêt un caractère constructif.

" Il est conçu pour renforcer les capacités de la Russie, de l’Iran et de nos alliés mondiaux ", a-t-il réaffirmé.

Lavrov a également expliqué que l'accord vise à accélérer les échanges économiques, à relever les défis sociaux bilatéraux et à établir des mécanismes de défense fiables.

" Cet accord reflète un engagement en faveur d’une croissance mutuelle et d’une collaboration renforcée, bénéficiant aux deux nations et à leurs alliés à l’échelle mondiale ", a-t-il ajouté.

L'accord sera signé lors de la prochaine visite du président iranien Massoud Pezeshkian à Moscou.

Les deux dirigeants se rencontreront pour discuter des " perspectives d'expansion future de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement, du transport, de la logistique et de la culture, ainsi que des questions régionales et internationales d'actualité " et signer le pacte de partenariat stratégique global, selon le Kremlin.

Plus tôt, l'ambassadeur de l'Iran en poste à Moscou, Kazem Jalali avait déclaré que la préservation de l'intégrité territoriale et de l'indépendance de l'Iran était une priorité lors de la rédaction de l'accord et avait ajouté que l'accord se compose d'une introduction et de 47 articles.