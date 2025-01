Iran : "les discussions avec le trio européen, axées sur la levée des sanctions, étaient ouvertes et constructives" (Gharibabadi)

"Le Dr (Majid) Takht-Ravanchi et moi, nous avons eu des discussions ouvertes et constructives avec Enrique Mora, secrétaire général adjoint du Service européen pour l'action extérieure et son équipe à Genève", a-t-il écrit. Et d'ajouter : "Nous avons principalement discuté de la levée des sanctions, le programme nucléaire ainsi que d'autres questions d'intérêts communs. Nous avons également abordé le soutien inacceptable de l'Europe aux crimes du régime israélien à Gaza."

De hauts responsables de l'Iran et du trio européen composé de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Allemagne (E3) se sont réunis lundi pour discuter de la levée des sanctions imposées à l'Iran et des questions liées à son programme nucléaire.

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Majid Takht-Ravanchi, a rencontré les directeurs politiques et les adjoints des pays E3 à Genève, en Suisse. Les discussions ont également porté sur des questions d'intérêt commun et sur les développements régionaux.

Gharibabadi a également participé à la réunion.

Après les pourparlers, Gharibabadi a écrit sur X que " le troisième cycle de négociations entre l'Iran et les trois pays européens s'est tenu à Genève. Les discussions ont été sérieuses, franches et constructives".

" Tout en entrant dans certains détails, nous avons discuté et exploré des idées dans les deux domaines de la levée des sanctions et du nucléaire qui sont essentielles pour parvenir à un accord ", a-t-il souligné.

Gharibabadi a confirmé qu'il y avait un " consensus sur la nécessité de reprendre les négociations et de créer et de maintenir une atmosphère propice par toutes les parties pour parvenir à un accord. Il a été convenu que les pourparlers se poursuivraient ".