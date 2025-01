La visite de Pezeshkian au Tadjikistan et en Russie vise à renforcer les relations bilatérales

Habibollah Abbasi, a décrit la visite du président au Tadjikistan et en Russie, comme un tournant dans les relations entre Téhéran, Moscou et Douchanbé. Il a précisé qu'au cours de ces visites, Pezeshkian signerait plusieurs mémorandums d'entente et accords, et tiendrait également des réunions avec des acteurs économiques et des hommes d'affaires tadjiks et russes.

Quant à la visite de Pezeshkian au Tadjikistan, Abbasi a affirmé qu'il rencontrerait séparément le président, le président du Parlement et le Premier ministre tadjiks à Douchanbé, capitale.

"Ils re rendra ensuite à Moscou, où, il mènera des discussions séparées avec le président et le Premier ministre russes. Pezeshkian participera également à une réunion en présence des hommes d'affaires et artisans russes", a fait part Abbassi.

La Russie et l'Iran signeront vendredi un " accord de partenariat stratégique global " lors d'une visite du président iranien Massoud Pezeshkian en Russie, a annoncé lundi le Kremlin.

"Le 17 janvier, Vladimir Poutine s'entretiendra avec le président de la République islamique d'Iran Massoud Pezeshkian", qui arrivera en Russie pour une visite officielle, a indiqué la présidence russe dans un communiqué.

Les deux présidents « signeront l'accord de partenariat stratégique global entre la Russie et l'Iran et feront des déclarations aux médias », a-t-elle ajouté.