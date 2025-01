Proposition de l'Iran à la conférence des chefs d'État de l'Agence internationale de l'énergie renouvelable

Téhéran - IRNA - Le président de l'Organisation de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique de l'Iran a proposé que, parallèlement aux mécanismes internationaux tels que le marché du commerce du carbone et les certificats liés à la réduction des émissions, des garanties soient mises en place pour les marchés nationaux dans les pays, dans le but d'attirer les investissements étrangers.

Mohsen Tarz-Talab a tenu ces déclarations à l’occasion d’une réunion sur les méthodes innovantes de financement des centrales renouvelables, qui s'est tenue lors du deuxième jour de la conférence des chefs d'État de l'Agence internationale de l'énergie renouvelable, en présence des ministres de l'énergie de certains pays ou de leurs adjoints. Il a fait référence à cette occasion à l'expérience de lancement du tableau vert de la bourse de l'énergie en Iran. Le vice-ministre iranien de l'énergie a souligné que dans le domaine du financement des énergies renouvelables, des solutions innovantes supplémentaires sont encore nécessaires pour offrir les garanties nécessaires aux investisseurs, assurant ainsi la rentabilité des projets, ainsi qu'aux pays concernés quant à la réalisation des projets dans les délais fixés. Il a ajouté que l'Agence pourrait jouer un rôle important dans la conception de ces processus.