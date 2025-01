Cisjordanie : le siège du camp de Jénine par l'AP favorise Israël, selon un mouvement palestinien

Selon l'agence de presse Shehab, le mouvement palestinien des Moudjahidines, en réponse au bombardement du camp de Jénine par le régime sioniste, a ajouté dans un communiqué : « Ce bombardement fait partie du génocide sans fin du régime sioniste contre les Palestiniens. »

Dans cette déclaration, le mouvement Moudjahidine a appelé l'Autorité palestinienne (AP) à mettre fin au siège de ce camp des réfugiés et à se tenir aux côtés de la nation de la Palestine, car cibler les combattants palestiniens et assiéger le camp de Jénine ne fait que servir l'ennemi sioniste, qui cherche détruire tous les Palestiniens.

Israël a délégué la charge de la répression à l’Autorité Palestinienne en Cisjordanie. Les forces armées de l’AP sont intervenues au cours de 16 jours d’attaques, en plus des incursions quasi hebdomadaires de l’armée israélienne. Elles n’ont pas hésité à tuer les Palestiniens.

À Jénine, les habitants sont révoltés par la brutalité des forces de l’AP qui vient renforcer celle de l’armée israélienne. Ils se tiennent aux côtés des jeunes des brigades combattantes de Resistance anti-Occupation.

Les rapports d’OCHA révèlent que depuis le 5 décembre, l’opération de l’AP à Jénine a causé l’arrestation de 60 Palestiniens et la mort de huit autres : quatre non armés, dont deux enfants. Les services de l’UNRWA sont suspendus, n’ayant pu accéder aux établissements d’éducation et de santé ; les écoles sont closes, les commerçants ont fermé boutique, une grève a été observée.