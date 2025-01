Pourparlers Iran-Europe (France, Allemagne, Angleterre) : « constructifs » selon les diplomates

« Les discussions ont été sérieuses, franches et constructives. »

Les diplomaties des trois pays européens, les responsables du service des affaires externes de l’UE et les diplomates iraniens ont publié des messages identiques sur X. un geste déjà significatif qui dévoile un sentiment de coopération et de synergie.

Frédéric Mondoloni, Directeur Général des Affaires politiques et de sécurité au Ministère français des Affaires étrangères :

Les directeurs politiques britannique, français et allemand ont rencontré à nouveau leurs homologues iraniens à Genève. Les discussions ont été sérieuses, franches et constructives.

Dans un contexte difficile, nous avons discuté de nos préoccupations et réitéré notre engagement en faveur d'une solution diplomatique. Nous avons convenu de poursuivre notre dialogue.

Enrique Mora, Secrétaire général adjoint/Directeur politique. Service européen pour l'action extérieure :

Ce fut une réunion constructive, au cours de laquelle nous avons exploré les moyens de trouver une solution diplomatique à la question nucléaire. Des questions bilatérales et régionales sont à l'ordre du jour.

Kazem Gharibabadi, Vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des Affaires juridiques et internationales :

Le nouveau tour de pourparlers entre l'Iran et trois pays européens. Les conversations sérieuses, franches et constructives. En entrant dans certains détails, nous avons discuté de la levée des sanctions et du dossier nucléaire.