Pezeshkian à NBC : J'espère que la présidence de Trump mènera à la paix et non à la guerre

« J’espère que le retour de Trump mènera à la paix et non à la guerre et à l’effusion de sang dans la région et dans le monde. », a déclaré le président Pezeshkian au cours d’une interview accordée a la chaine américaine NBC.

Concernant le rôle de l'Iran dans l'établissement d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et la libération des prisonniers, le président iranien a déclaré : « Nous faisons tout notre possible pour établir la paix dans la région et libérer les captifs ».

En réponse à une question sur la possibilité d'un dialogue direct et ouvert avec Washington, le chef du gouvernement iranien a déclaré : Notre problème n'est pas celui du dialogue. Il s’agit plutôt d’un engagement qui découle du dialogue et de la négociation. Nous avions eu de longues discussions avec 5+1 et nous avons respecté tous nos engagements. Mais malheureusement, c’est l’autre partie qui n’a pas respecté ses obligations.