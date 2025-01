Les relations russo-iraniennes vont être élevées au niveau de partenariat stratégique, selon le Kremlin

L'accord de partenariat stratégique global, qui devrait être signé dans la capitale russe dans les prochains jours, englobe tous les aspects de leur relation multiforme, a-t-il déclaré.

« L'accord global entre la Fédération de Russie et la République islamique d'Iran répond aux attentes des peuples de ces deux pays amis et voisins et rehausse les relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique », s’est-il félicité. Et de poursuivre : « Cet accord couvre tous les aspects des relations multilatérales entre la Russie et l'Iran, allant du renforcement de la coopération dans les domaines militaire, politique, commercial et économique, jusqu’au développement des relations bilatérales dans les domaines scientifique, éducatif, culturel et humanitaire ».

Il a assuré que l’interaction entre Téhéran et Moscou ne vise les intérêts d’aucun pays.

Plus loin dans ses propos, il a déclaré que la date de signature de l'accord n'avait rien à voir avec la date d'investiture de Donald Trump, le président élu des États-Unis.

« Le 17 janvier, le président russe, Vladimir Poutine s'entretiendra avec son homologue iranien, Massoud Pezeshkian, qui arrivera en Russie pour une visite officielle », a indiqué le Kremlin dans un communiqué lundi.

Les deux présidents « signeront l'accord de partenariat stratégique global entre la Russie et l'Iran et feront des déclarations aux médias », ajoute le Kremlin.

Cet accord porte sur « la coopération économique et commerciale dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et les questions liées à la défense et la sécurité », a indiqué l'ambassade iranienne en Russie, Kazem Jalali sur Telegram la semaine dernière.

La dernière rencontre entre MM. Pezeshkian et Poutine remonte à octobre lors du sommet des BRICS à Kazan, en Russie. Le président russe avait à l'époque évoqué une prochaine visite de son homologue iranien pour signer cet accord de partenariat, selon le Kremlin.

Vladimir Poutine avait aussi loué en octobre les liens « amicaux » entre Téhéran et Moscou, appelant à consolider la « dynamique positive » concernant leur coopération économique.