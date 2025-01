Le président Pezeshkian à Douchanbé, la capitale du Tadjikistan

Selon le correspondant de l'IRNA, à son arrivée à Douchanbé, le président a été accueilli à l'aéroport de la ville par le président tadjik Emomali Rahmon.

Après son arrivée à Douchanbé, le président Pezeshkian a visité la place Samani de la ville et a déposé une gerbe sur le site commémoratif d'Amir Ismail Samani.

Le Dr Pezeshkian devrait rencontrer son homologue tadjik le jeudi matin 16 janvier, après une cérémonie de bienvenue officielle, pour discuter de questions bilatérales, régionales et internationales.

Le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, le ministre du Pétrole Mohsen Paknejad, le ministre de l'Économie Abdolnaser Hemmati, le ministre de l'Agriculture Gholamreza Nouri Qezelcheh, le vice-président et chef de l'Organisation de l'énergie atomique Mohammad Eslami, le ministre de l'Énergie Abbas Aliabadi, la ministre des Routes et du Développement urbain Farzaneh Sadeq et Mohammad Reza Farzin , le gouverneur de la Banque centrale, accompagnera le président de la RII, pour les visites au Tadjikistan puis en Russie.

Selon Esmail Baghai, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, lors de cette visite, un centre culturel iranien sera ouvert au Tadjikistan. "Nous inaugurerons également le centre de santé du Croissant-Rouge iranien au Tadjikistan", a-t-il ajouté.

Interrogé sur l'agenda et les programmes de cette visite du président, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Tadjikistan a déclaré à un journaliste d'IRNA : "Au menu de ce voyage figure la tenue d'une conférence conjointe sur le commerce, l'investissement et le tourisme avec la participation de plus de 300 activistes économiques et investisseurs iraniens et tadjiks afin d'accroître la coopération et les échanges économiques et commerciaux."

En outre, une rencontre scientifique et une soirée poétique seront organisées en coopération avec l'Académie des Sciences et de l'Union des écrivains, avec la participation d'écrivains, de poètes et de scientifiques iraniens et tadjiks, en marge de la visite du Président.

Alireza Haqiqian a ajouté : "L'L'ouverture'un Institut de recherche sur la langue et la littérature persanes est l'un des autres programmes parallèles de la visite du président. La rencontre de M.Pezeshkian avec les Iraniens vivant au Tadjikistan figure fait également au menu.

Après cette premièreétape, le président de la République islamique et la délégation qui l'accompagne devraient se rendre à Moscou pour signer un accord de coopération global entre l'Iran et la Russie.