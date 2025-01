L'Iran ne négocie pour l'instant qu'avec l'Europe, selon le ministre iranien des Affaires étrangère

S'adressant aux journalistes en marge de la réunion du cabinet mercredi, Araghchi a souligné : " Nous avons eu des discussions nucléaires avec les Européens ".

Il a précisé que l'Iran n'était impliqué dans aucune autre négociation pour le moment.

Sur ce sens, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères pour les affaires juridiques et internationales, Kazem Gharibabadi, a écrit mardi sur son compte X que lui et le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Majid Takht-e-Ravanchi avaient eu des discussions ouvertes et constructives avec le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne Enrique Mora et son équipe à Genève.

" Nous avons échangé nos points de vue principalement sur la levée des sanctions et sur le nucléaire, ainsi que sur d’autres questions d’intérêt commun. Nous avons également évoqué le soutien de l’Europe aux crimes israéliens à Gaza. "

De nouvelles négociations entre l’Iran et le trio européen – la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne – ont eu lieu le 13 janvier 2025, en Suisse.