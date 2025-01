Iran-Tadjikistan : signature de 13 documents de coopération entre des acteurs économiques

Cette rencontre s'est tenue à Douchanbé, capitale du Tadjikistan, en présence du ministre iranien du Patrimoine culturel, du tourisme et de l'artisanat, ainsi que des responsables tadjiks.

A cette occasion, Samad HassanZadeh, président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Iran, a souligné l'importance du développement des relations économiques entre les deux pays et a indiqué que pour faciliter la présence des investisseurs iraniens au Tadjikistan, il est nécessaire de résoudre certaines ambiguïtés et lacunes.

Il a également évoqué les atouts et les potentiels du Tadjikistan, tels que ses zones franches commerciales et des tarifs préférentiels dans certains secteurs industriels à cette fin.

Samad HassanZadeh a aussi évoqué les produits artisanaux iraniens, notamment les tapis faits main, qui pourraient jouer un rôle clé en tant qu' « ambassadeurs économiques » dans les relations bilatérales.