Gaza: le ministre qatari des A.E. annonce le succès des efforts en faveur d'un cessez-le-feu

S’exprimant devant les journalistes, dans une conférence de presse, ce jeudi soir 15 janvier, le ministre qatari, Mohammad bin Abdulrahman Al Thani, a déclaré : « Nous remercions nos partenaires, l’Égypte et les États-Unis, pour leurs efforts qui ont contribué à faire progresser les négociations. » Il a ajouté que les parties palestinienne et israélienne ont accepté un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Le ministre a précisé que, selon l’accord, Hamas libérera 33 otages en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Il a également mentionné que les discussions pour finaliser les modalités de l’accord se poursuivraient dans la soirée.

L’accord, qui devrait entrer en vigueur ce dimanche 19 janvier, durera initialement 42 jours. Il inclut un cessez-le-feu, le retrait des forces israéliennes à la frontière de Gaza, l’échange de prisonniers et de captifs, la restitution des corps des défunts, le retour des réfugiés dans leurs foyers et la facilitation de l’évacuation des blessés pour traitement.

Mohammad bin Abdulrahman Al Thani a souligné que les détails des étapes suivantes de l’accord seront définis après l’achèvement de la première phase. Il a également précisé que le Qatar, l’Égypte et les États-Unis surveilleraient la mise en œuvre de l’accord pour en garantir le respect.

Le ministre qatari a réaffirmé que Qatar continuerait à soutenir ses frères à Gaza et a exprimé l'espoir que ce serait la dernière guerre. Ce cessez-le-feu est perçu comme un pas vers la paix, bien que la responsabilité de sa mise en œuvre incombe aux deux parties.

Depuis le 7 octobre 2023, le régime israélien, soutenu par les États-Unis, mène une guerre dévastatrice contre Gaza, causant des destructions massives et un nombre élevé de victimes palestiniennes, principalement des femmes et des enfants. Après 15 mois de conflit et après tant de crimes et massacre qui n'ont abouti à rien, Israël a reconnu qu’il n’avait pas atteint ses objectifs, notamment la destruction du mouvement de la Résistance palestinien, Hamas, et la libération de ses prisonniers.

Récemment, Osama Hamdan, l'un des dirigeants de Hamas, a déclaré lors d'une conférence de presse à Alger que l’échange de prisonniers avec Israël obérait à des règles spécifiques. Il a ajouté que le régime d’Occupation israélien ne récupérerait ses prisonniers vivants que par le biais d’un accord d’échange.