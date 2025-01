Les exportations de pétrole sont en cours dans toutes les zones opérationnelles

Abbas Asadrouz a ajouté, lors d'une rencontre avec les employés et leurs familles au terminal de condensats de gaz de Pars Sud, qu'il est impossible d'arrêter les exportations de pétrole. Il a souligné que les employés de cette organisation, travaillant dans des régions éloignées et loin de leurs familles, accomplissent leurs missions de manière sûre, rapide, ponctuelle et durable.

Il a insisté sur l'importance des terminaux pétroliers dans la fourniture de plus de 70 % des devises du pays et a rappelé que les missions essentielles des terminaux pétroliers se déroulent dans cinq provinces à savoir : Khuzestan, Bushehr, Hormozgan, Mazandaran et Téhéran. L'île de Kharg, en tant que principal centre d'exportation, exporte plus de 90 % du pétrole du pays.

Le PDG a également mentionné que 100 % des condensats de gaz sont exportés depuis le terminal de la ville d'Assaluyeh, et que les terminaux du nord, de Mahshahr et de Jask jouent un rôle clé dans la chaîne de valeur du pétrole.

Appréciant le rôle des familles des employés dans la création de la paix et de la concentration pour que les employés puissent mener à bien leurs missions sensibles, il a ajouté : « Nos vies doivent être façonnées sur la base de nos valeurs spirituelles et religieuses, et le bon caractère et la foi doivent être au centre de nos préoccupations et activités. »