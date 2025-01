L’Université de Téhéran devient membre de l’Institut international « CERN »

Kazem Azizi, professeur à la faculté de physique des sciences de l’Université de Téhéran et membre du groupe de travail CERN au ministère des Sciences, de la Recherche et de la Technologie, a présenté cet institut scientifique international en ces termes : « Le CERN est le plus grand laboratoire scientifique au monde, axé sur la recherche en physique nucléaire et des particules. Bien que les pays européens soient les membres principaux du CERN, plus de 70 pays collaborent avec lui de différentes manières. »

Il a ajouté : « Le CERN a pour objectifs de décrire la structure de la matière à son niveau le plus fondamental, d’identifier précisément les composants de l’énergie totale de l’univers, y compris la matière et l’énergie noire, d’étudier l’évolution de l’univers depuis ses débuts et d’examiner les scénarios possibles pour son futur. En parallèle de la physique, des recherches sont menées dans d’autres domaines scientifiques, tels que l’ingénierie, l’agriculture, la médecine, l’intelligence artificielle et les technologies de pointe. »

Le membre de la faculté des sciences de l’Université de Téhéran a souligné l’importance de la participation au CERN et dans des centres scientifiques similaires : « Les recherches en cours au CERN se déroulent à une échelle extrêmement petite, de l’ordre de 10^-18, ce qui conduit à des avancées technologiques dans les technologies de micro et nanotechnologie, qui sont à la base de la transformation industrielle. Ainsi, cette participation contribuera à la progression des pays dans tous les domaines scientifiques, qu’il s’agisse des sciences fondamentales, de la médecine, de l’ingénierie ou de l’agriculture. L’avenir économique des pays à long terme dépendra de leur investissement dans la recherche fondamentale, et au premier plan de cela, des technologies des accélérateurs de particules. »