Sixième attaque des forces armées du Yémen contre un navire américain

Le général Yahya Saree, porte-parole des forces armées yéménites, a poursuivi : « Dans le cadre de notre défense des droits du peuple palestinien et en réponse aux attaques contre Gaza et le Yémen, les forces armées ont réussi à cibler le porte-avions USS Harry S. Truman et plusieurs vedettes de guerre américaines dans le nord de la mer Rouge. »

Il a ajouté : « Cette opération a été réalisée à l'aide de plusieurs missiles de croisière et de drones. »

Le porte-parole des forces armées yéménites a précisé que l'attaque a eu lieu alors que la marine américaine se préparait à une attaque contre le Yémen. Il a aussi indiqué que l'attaque de ce mercredi 15 janvier était la sixième contre le porte-avions américain Truman.

Yahya Saree a également souligné que les forces armées du Yémen sont prêtes à repousser toute agression de l'ennemi israélien et américain. Sana’a affirme exercer pleinement son droit de défendre son pays et continuera à soutenir le peuple palestinien jusqu'à la fin de l'agression contre Gaza et la levée du blocus dont est victime la population palestinienne.