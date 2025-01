Hamas : L'accord de cessez-le-feu est le résultat de la résistance du peuple palestinien et des combattants héroïques de Gaza

Dans un communiqué émis ce mercredi soir 15 janvier, le Hamas a ajouté : « L'accord de cessez-le-feu et l'arrêt des combats à Gaza sont une victoire pour le peuple palestinien, la résistance, le monde musulman et les peuples libres du monde. Il constitue un tournant dans la lutte contre l'ennemi pour réaliser les objectifs de la nation palestinienne, en vue de la liberté et du rapatriement. »

Le Hamas a précisé que cet accord découlait de la responsabilité du mouvement envers le peuple patient et résistant de Gaza, visant à mettre fin à l'agression et à la guerre de l'ennemi sioniste contre cette nation, et à arrêter le flot de massacres, de tueries et de génocide exercés à leur encontre.

Toujours dans son communiqué, le Hamas a exprimé sa gratitude envers toutes les positions honorables, officielles et populaires, dans le monde arabe, islamique et international, qui ont exprimé leur solidarité avec Gaza et soutenu le peuple palestinien, en mettant au grand jour les crimes de l'occupant sioniste et en œuvrant à mettre fin à la guerre.