Guide suprême de la RII : la Résistance palestinienne a contraint le régime sioniste à reculer

En réaction à l’annonce du cessez-le-feu à Gaza, le site Web du Guide suprême de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Seyyed Ali Khamenei a diffusé ce jeudi un message sur X en différentes langues.

« Il sera écrit dans les livres qu’un jour, un groupe de sionistes, en recourant à des crimes les plus abominables, a massacré des milliers d’enfants et de femmes à Gaza et que finalement ils ont été vaincus ! Tout le monde se rendra compte que la patience du peuple et la détermination de la Résistance palestiniens et du Front de résistance ont contraint le régime sioniste à reculer », a réaffirmé l’honorable Ayatollah Khamenei dans son message.