Iran: « le monde doit punir le régime sioniste » (président du Parlement)

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a réagi sur X à l’accord de cessez-le-feu à Gaza avant de souligner : « Paix sur vous, pour ce que vous avez enduré ! (Verset n°24 de Sourate Ar Raad) », avant d’ajouter : « Nous saluons l'accord de cessez-le-feu à Gaza et adressons nos salutations aux âmes des martyrs. »

« La Résistance palestinienne a affronté pendant 15 mois le régime sioniste, l’empêchant d'atteindre ses objectifs stratégiques », s’est-il félicité. Et de conclure : « Le monde doit agir pour punir le régime criminel et remédier aux calvaires et aux souffrances du peuple palestinien ».