Un médicament à base de plantes d’Iran, un candidat prometteur pour le traitement de la maladie d’Alzheimer

Cette entreprise a réussi à redécouvrir la plante "Vaj" qui était considérée comme éteinte en Iran mais qui possède de nombreuses applications dans la médecine traditionnelle. Face au risque d’extinction de cette plante, l'entreprise a entrepris sa domestication et sa culture. Après une décennie de travail, elle est parvenue à maîtriser la technologie de culture de cette plante indigène et précieuse.

Le directeur général de cette entreprise innovante a souligné les usages de la plante Vaj, expliquant qu’elle était traditionnellement utilisée pour traiter les troubles digestifs, rénaux et hépatiques.

Des études récentes ont également identifié cette plante comme un candidat potentiel pour le traitement de la maladie d’Alzheimer. De plus, elle est utilisée dans l'industrie de la parfumerie.

Abbas Gholipour a poursuivi en expliquant que l’extrait produit par cette entreprise, appelé "Élixir de Vaj", est très efficace pour la prévention et le traitement des maladies articulaires telles que l’arthrose, le rhumatisme, les douleurs lombaires et les spasmes musculaires. Jusqu’à récemment, cette plante n’était cultivée qu’en Inde et au Sri Lanka. Aujourd’hui, l'Iran est devenu le troisième producteur mondial de Vaj, rendant possible la production locale de ses matières premières, qui étaient auparavant importées.