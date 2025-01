" l'Iran ne connaît aucune restriction pour élargir ses relations avec le Tadjikistan " (Pezeshkian)

Le président Pezeshkian a tenu ses propos lors d'une entrevue avec le président du Parlement du Tadjikistan Mohammed Taher Zakirzadeh à Douchanbé jeudi.

En allusion aux affinités civilisationnelles, linguistiques et culturelles entre les deux pays, le président Pezeshkian a déclaré : " Je ne me sens pas aliéné lorsque je me rends au Tadjikistan. Nous parlons la même langue et il y a une longue histoire d'amitié de plusieurs milliers d'années entre nos peuples".

Le président iranien a qualifié d'importantes les relations entre les deux pays. Il a réaffirmé que l'Iran ne connaissait aucune restriction pour élargir ses relations avec le Tadjikistan, et que chaque fois qu'un problème surgissait, l'Iran s'efforcerait de le résoudre.

"J'espère que les accords de coopération signés aujourd'hui entre nos deux pays seront pleinement mis en œuvre dans les plus brefs délais et que nous pourrons assister à une croissance continue de la coopération entre nos deux pays", a-t-il soutenu.

Le président du Parlement tadjik, Mohammed Taher Zakirzadeh a également exprimé pour sa part la volonté du Tadjikistan d'élargir ses relations avec l'Iran et a déclaré : "Le Tadjikistan est prêt à coopérer largement avec la République islamique d'Iran dans tous les plans, en particulier dans le domaine des relations parlementaires."

Il a souligné les liens culturels étroits entre l'Iran et le Tadjikistan, affirmant : "Nos deux pays ont des racines historiques et civilisationnelles communes, et cet héritage partagé peut constituer une base solide pour une coopération plus large entre nos deux nations."