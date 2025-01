Situation des réfugiés de Gaza : conversation téléphonique entre les ministres iranien et qatari des A.E.

Téhéran - IRNA - Les ministres des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran et du Qatar ont eu une conversation téléphonique, ce jeudi, au cours de laquelle le plus haut diplomate iranien, Abbas Araghchi, a insisté sur la nécessité de s'occuper de la situation des réfugiés et des déplacés de Gaza.

Selon l’IRNA, Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, et Cheikh Mohammed ben Abdulrahman Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, ont échangé ce jeudi soir 16 janvier par téléphone, au sujet de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et d'autres questions d'intérêt commun. Lors de cette conversation, M.Araghchi a exprimé sa satisfaction quant à l'accord conclu, fruit de la résistance et de la persévérance des habitants de Gaza face au génocide de 15 mois perpétré par le régime d’Occupation sioniste. Il a salué les efforts du Qatar à cette fin et a souligné la nécessité de l'engagement de la communauté internationale pour améliorer les conditions de vie des Palestiniens dans la bande de Gaza, notamment en envoyant immédiatement de l'aide humanitaire, en prenant soin des réfugiés et en reconstruisant les destructions causées par les attaques du régime sioniste. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères du Qatar a présenté un rapport sur le processus des négociations menant à l'accord de cessez-le-feu et a exprimé sa reconnaissance envers les positions fondamentales de la République islamique d'Iran en soutien au peuple palestinien, particulièrement au cours des 15 derniers mois.