Evolutions à Gaza : conversation téléphonique entre les ministres iranien et égyptien des A.E.

Selon l’IRNA, Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, et Badr Abdel Ati, son homologue égyptien, ont échangé, ce jeudi soir 16 janvier, par téléphone sur la situation à Gaza, l'accord de cessez-le-feu, ainsi que sur les questions liées aux relations bilatérales.

Abbas Araghchi a exprimé son soutien à l'accord parvenu pour instaurer un cessez-le-feu à Gaza et mettre fin aux crimes du régime d’Occupation sioniste.

Il a remercié l'Égypte pour ses efforts dans ce domaine et a exprimé l'espoir que les dispositions prévues dans l'accord soient pleinement mises en œuvre.

Pour sa part, le plus haut diplomate égyptien s'est félicité de l'accord de cessez-le-feu à Gaza et a exprimé l'espoir que la mise en œuvre de l’accord réduise les souffrances et les douleurs du peuple de Gaza.