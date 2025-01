Le nombre des martyrs à Gaza s’élève à 46 788 dont 77 tués depuis l'annonce de l'accord de cessez-le-feu

Le ministère de la Santé palestinien à Gaza a indiqué qu’au cours des 24 dernières heures, 81 Palestiniens ont été tués et 188 autres blessés à la suite des attaques du régime sioniste.

Selon le ministère, avec ces nouvelles données, le nombre de martyrs à Gaza depuis le 7 octobre 2023 s’élève à 46 788, tandis que le nombre de blessés atteint 110 453.

Simultanément, l'Organisation de la défense civile de la bande de Gaza a rapporté que, depuis l'annonce de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza mercredi soir 15 janvier, 77 autres citoyens palestiniens, dont 21 enfants et 25 femmes, ont été tués, et plus de 250 autres ont été blessés dans les attaques israéliennes.

Cette intensification des attaques contre Gaza survient alors que Mohammed ben Abdulrahman Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, a annoncé mercredi soir, heure locale de Doha, le succès des efforts pour un cessez-le-feu à Gaza et a déclaré que les parties palestinienne et israélienne avaient accepté un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Il a ajouté que l’accord entrerait en vigueur à partir du dimanche 19 janvier, et que, selon le document signé, le Hamas libérerait 33 prisonniers israéliens en échange de la libération de prisonniers palestiniens.