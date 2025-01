Vidéo: le président iranien arrive à Moscou

Téhéran (IRNA)- Le président Pezeshkian, à l’invitation officielle de son homologue russe, Vladimir Poutine, est arrivé le vendredi 17 janvier à Moscou dans le but d'élargir les relations bilatérales et de signer l'accord stratégique global entre la République islamique et la Fédération de Russie.

Télécharger 5 MB Le président iranien Masoud Pezeshkian est arrivé en Russie vendredi pour une visite officielle. Son avion a atterri à l'aéroport Vnukovo-2 de Moscou dans la matinée, où il a été accueilli officiellement par les hauts fonctionnaires du pays hôte. À sa descente d'avion, le président Pezeshkian a été reçu par une délégation russe conduite par le ministre de l'énergie Sergei Tsivilev. La délégation comprenait également le vice-ministre des affaires étrangères Andrey Rudenko et les ambassadeurs des deux pays.