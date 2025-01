L'évolution de la situation à Gaza au menu d'un entretien téléphonique entre Araghchi et Khalil al-Hayya

Le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araghchi, lors d'une conversation téléphonique avec Khalil al-Hayya, chef adjoint du bureau politique du Hamas, a félicité le mouvement de résistance palestinien Hamas pour la victoire de la résistance et du peuple palestinien contre le régime israélien dans sa guerre génocidaire à Gaza.

Araghchi a salué la fermeté légendaire du peuple palestinien face au génocide israélien et aux crimes sans précédent commis par le régime au cours des 15 derniers mois.

Il a déclaré que la résistance palestinienne avait forcé le régime d'occupation à se rendre et à accepter le cessez-le-feu et l'accord d'échange de prisonniers.

Il a souligné la position de principe de la République islamique d'Iran qui continue à soutenir la cause palestinienne et la résistance légitime et légale du peuple palestinien contre l'occupation et la violation du droit du peuple palestinien à l'autodétermination.

Le responsable du Hamas a également informé le ministre iranien des affaires étrangères de l'évolution de la situation à Gaza et des négociations sur le cessez-le-feu. Al-Hayya a apprécié le soutien des dirigeants, du gouvernement et de la nation iraniens, et a salué le soutien des groupes de résistance du Liban, du Yémen et de l'Irak au peuple palestinien.

Il a estimé que ce soutien avait été très efficace pour remporter cette grande victoire et a souligné que le peuple palestinien résilient et courageux continuerait à résister avec une empathie et une solidarité exemplaires jusqu'à ce que tous ses droits légitimes soient réalisés.