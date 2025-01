Consultations entre l'Iran et l’Agence internationale pour les énergies renouvelables pour développer la coopération bilatérale

Afin de faire le point sur la coopération passée et de planifier des actions communes avec l'IRENA, une réunion s'est tenue en présence de Mohsen Tarztalab, directeur de l'organisation iranienne des énergies renouvelables et de l'efficacité électrique, de Pino Bartan, directeur du partenariat et de la coopération avec les pays de l'IRENA, et de Tariq Ahmad, directeur régional de l'IRENA pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

La réunion a permis de discuter des détails de la préparation d'un rapport sur le potentiel de développement des énergies renouvelables en République islamique d'Iran.

Ce programme débutera à la mi-2025 et sera achevé sous la forme d'un rapport complet dans un an environ, en interaction avec toutes les parties concernées par le secteur des énergies renouvelables dans le pays.

Il a souligné l'organisation réussie d'un atelier de formation sur la préparation d'une stratégie nationale pour l'hydrogène vert avec la participation de l'AIEA, la mise en œuvre d'autres programmes conjoints pour sensibiliser aux avantages du développement des énergies renouvelables et de la transition énergétique à différents niveaux sociaux, et l'organisation de cours conjoints dans le domaine de la préparation du réseau électrique pour connecter un grand nombre d'installations d'énergie renouvelable au réseau, ainsi que la planification énergétique à long terme.

La facilitation de la coopération entre les associations et les ONG basées en Iran et l'IRENA a également été évoquée lors de la réunion, les représentants de l'IRENA ayant exprimé l'espoir que cette interaction se développe en pleine coordination avec l'Organisation iranienne pour les énergies renouvelables (IRENA), en tant que point de contact entre l'IRENA et l'Iran.

Lundi, la cérémonie d'ouverture de la 15e assemblée générale de l'IRENA s'est tenue à Abou Dhabi, en présence de 500 représentants de 170 États membres de l'IRENA.

La République islamique d'Iran était représentée par une délégation de l'Organisation iranienne des énergies renouvelables et de l'efficacité électrique (SATBA), par l'ambassadeur d'Iran aux Émirats arabes unis et par le chef du département de la coopération économique et des affaires internationales de l'ambassade d'Iran aux Émirats arabes unis.