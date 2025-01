Russie-Iran: "accord de partenariat stratégique global" signé

Composé d'une introduction et de 47 articles, l'accord en question a été signé par Pezeshkian et Poutine à Moscou. Selon les présidents iranien et russe, ce document ouvrira la voie à une coopération renforcée, notamment dans les relations économiques entre Téhéran et Moscou.

Lors de cette cérémonie, qui a eu lieu à la fin des négociations entre les délégations de haut rang des deux pays, sous la présidence des deux chefs d'État, Téhéran et Moscou ont réaffirmé leur détermination à renforcer leurs relations bilatérales dans le cadre de ce nouveau traité.

Les présidents iranien et russe devraient se présenter devant un parterre de journalistes à la fin de cette réunion.