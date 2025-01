Le Premier ministre russe a qualifié d’historique la visite du président Pezeshkian à Moscou

Lors de sa rencontre avec le président iranien Masoud Pezeshkian vendredi à Moscou, Michoustine a déclaré : « Votre visite en Russie revêt une importance historique et la signature de l'accord de partenariat stratégique global entre les deux pays jettera les bases d'une coopération à long terme».

Il a évoqué les relations entre la Russie et l'Iran, qui sont fondées sur les principes de l'amitié, du respect mutuel et de la prise en compte des intérêts de l'autre, en précisant que « le gouvernement russe veillera à la stricte application de toutes les décisions qui seront prises par l'Iran et la Fédération de Russie au plus haut niveau ».

Le premier ministre russe a ajouté que Moscou et Téhéran continueraient à coopérer activement dans divers domaines, notamment les transports, l'énergie et l'éducation.

Il a évoqué des projets communs dans le domaine des transports, citant le projet de corridor commercial Nord-Sud comme un exemple clair de cette coopération entre l'Iran et la Russie.

Michoustine a également salué le statut d'observateur de la République islamique d'Iran au sein de l'Union économique eurasienne, en soulignant : La mise en œuvre de l'accord de libre-échange entre l'Iran et les cinq États membres de l'Union économique eurasienne est le meilleur mécanisme pour le commerce mutuel entre Téhéran et Moscou.