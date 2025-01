La coopération Téhéran-Moscou peut neutraliser l'extrémisme des États-Unis et des pays occidentaux (Pezeshkian)

Téhéran (IRNA)- « L'Iran et la Russie peuvent avoir une coopération étendue dans les domaines des routes, de l'éducation, du commerce et d'autres domaines, et cette coopération peut neutraliser les sanctions et l'extrémisme des États-Unis et des pays occidentaux », a déclaré le président iranien.

Lors d'une rencontre avec le premier ministre russe, Mikhail Mishustin, vendredi à Moscou, le président Pezeshkian a déclaré que l'Iran et la Russie disposaient de diverses capacités pour renforcer leur coopération. « L'Iran et la Russie peuvent avoir une coopération étendue dans les domaines des routes, de l'éducation, du commerce et d'autres domaines, et cette coopération peut neutraliser les sanctions et l'extrémisme des États-Unis et des pays occidentaux », a-t-il déclaré. Il a déclaré que Téhéran était déterminé à développer ses relations avec Moscou, soulignant que la signature d'un accord de partenariat stratégique global entre les deux parties, attendu depuis longtemps, ouvrirait un « nouveau chapitre » dans les relations mutuelles. Le président iranien et son homologue russe Vladimir Poutine devraient signer l'accord à Moscou dans le courant de la journée. Les deux présidents se sont entretenus plus tôt dans la journée de vendredi.