Pezeshkian : l'accord de partenariat stratégique global russo-iranien ouvrira un nouveau chapitre dans les relations de part et d'autre

"La Fédération de Russie, en tant que pays important sur l'échiquier mondial, occupe une place privilégiée dans la diplomatie de voisinage de la République islamique d'Iran. Ces dernières années, l'on a été témoin de l'élargissement significatif des relations et des échanges de délégations de haut niveau entre les deux pays, et ce processus se poursuit toujours grâce à la confiance mutuelle entre les deux parties", s'est-il félicité. Et d'ajouter : "Lors des négociations d'aujourd'hui, nous avons discuté de la manière de développer et d'élargir la coopération économico-commerciale entre les deux pays. Les obstacles à la mise en œuvre des accords ainsi que leurs solutions censées les résoudre ont été aussi abordées".

"Le document global de coopération entre les deux pays, signé aujourd'hui, ouvrira un nouveau chapitre dans les relations entre l'Iran et la Russie dans tous les domaines, en particulier dans le domaine de la coopération économique, a-t-il entériné.

La guerre n'est pas une solution appropriée pour le conflit russo-ukrainien

Dans une autre partie de ses propos il a évoqué l'affaire russo-ukrainienne et souligné que la guerre n'est pas une solution appropriée à ce conflit.

"La guerre n'est pas une solution appropriée à résoudre les problèmes, et nous accueillons favorablement les négociations et la paix entre la Russie et l'Ukraine. Nous sommes fermement convaincus que les pays occidentaux doivent respecter les préoccupations sécuritaires des autres nations et éviter de dicter leurs maximalistes aux autres", a-t-il indiqué. Et d'ajouter : "Nous avons également discuté des agressions du régime israélien contre le Liban et la Syrie. Les deux pays insistent sur l'établissement d'un cessez-le-feu permanent au Liban et la fin des agressions israéliennes contre la Syrie. Nous espérons qu'un cessez-le-feu définitif sera instauré à Gaza et que les attaques contre ce territoire prendront fin."

"L'approfondissement des relations régionales, eu égard à l'adhésion à des organisations importantes telles que l'Organisation de coopération de Shanghai, et l'usage de ces capacités, laisse un impact considérable sur l'approfondissement de l'intégration régionale et l'exploration de intérêts communs pour les deux parties", a-t-il argué.