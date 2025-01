Pezeshkian : la coopération russo-iranienne peut rendre inefficaces les maximalismes des États-Unis et des pays occidentaux

"L'Iran et la Russie peuvent mener une coopération élargie sur les plans tels que les infrastructures, l'éducation, le commerce et d'autres secteurs, et cette coopération peut rendre inefficaces les sanctions et les maximalistes des États-Unis et des pays occidentaux", c'est ce qu'a réaffirmé le président iranien Massoud Pezeshkian lors d'une rencontre vendredi à Moscou avec le Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine.

Le président iranien a insisté sur la volonté du gouvernement iranien de développer ses relations avec la Russie.

Pezeshkian a précisé que la signature de l'accord russo-iranien marquerait un nouvel chapitre dans les relations entre les deux pays.

En allusion à la prochaine réunion des pays riverains de la mer Caspienne le président iranien a ajouté : "J'espère que lors de cette réunion, nous pourrons poursuivre nos négociations et consultations pour renforcer nos relations."

Pezeshkian a décrit les capacités de coopération entre l'Iran et la Russie comme variées et a indiqué que "l'Iran et la Russie peuvent mener une coopération élargie dans les domaines des infrastructures, de l'éducation, du commerce et d'autres secteurs, et cette coopération peut rendre inefficaces les sanctions et les maximalistes des États-Unis et des pays occidentaux."

Le Premier ministre russe a qualifié d'important l'accord stratégique avec l'Iran.

"Les relations entre l'Iran et la Russie se développent, et j'espère que grâce aux affinités culturels, nous pourrons renforcer encore nos relations dans divers domaines."