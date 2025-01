Poutine : la coopération avec Téhéran repose sur les lois internationales ; le commerce avec l'Iran est important

Moscou - IRNA - Le président russe, Vladimir Poutine a déclaré que Téhéran et Moscou mènent une coordination sur le plan international, en particulier en ce qui concerne les affaires bilatérales telles que celles de l'Asie de l'Ouest et du Caucase. Il a souligné que les coopérations entre les deux parties reposent sur les lois internationales et la Charte des Nations unies.

« Les deux parties prennent en compte les conflits en Ukraine, et nos collègues savent bien que nous avons des coopérations en matière de renseignement basées sur les lois internationales, » a-t-il soutenu vendredi lors d'une conférence de presse conjoint au Kremlin, en présence du président iranien, Massoud Pezeshkian. " Cette coopération est menée dans l'esprit de respecter les principes des Nations unies et de bénéficier à tous les pays, et ce sont des principes fondamentaux auxquels nous adhérons ", a-t-il réaffirmé. Le président russe a souligné que le traité signé va dans ce sens et constitue un principe supplémentaire pour renforcer les relations basées sur les principes internationaux. Dans une autre partie de ses propos, Poutine a insisté sur l'importance des relations commerciales avec un pays aussi grand que l'Iran, qui compte une population de 85 millions d'âmes, et a déclaré : " Lors de nos négociations avec M. Pezeshkian à Moscou, nous avons discuté de la manière dont le volume des échanges commerciaux bilatéraux pourrait être augmenté en levant les obstacles". En allusion à l'accord de commerce libre entre l'Iran et l'Union économique eurasienne qui entrera en vigueur dans un avenir proche il a affirmé: " L'Iran a développé ses relations avec l'Union eurasienne, ce qui est très important, et nous prenons des mesures pour aller de l'avant, et des commissions de coordination sont actives sur ce sens", a-t-il conclu.