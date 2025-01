Les relations Téhéran-Moscou sont cruciales, sensibles et stratégiques (Pezeshkian)

Aujourd'hui, l'accord de partenariat stratégique global entre l'Iran et la Russie, sur lequel on travaille depuis des années, sera signé, a déclaré Pezeshkian, ajoutant que « sur la base de cet accord, les deux pays pourront renforcer leurs relations dans tous les domaines, y compris l'économie, la culture, le commerce et la sécurité ».

Pezeshkian a transmis les salutations chaleureuses du guide suprême de la révolution islamique, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, à M. Poutine, affirmant que le renforcement des relations avec la Russie était souligné par le guide suprême.

« Les relations entre l'Iran et la Russie se renforcent jour après jour aux niveaux bilatéral, régional et international ; la coopération économique et commerciale entre les deux parties se développe bien », a ajouté le président iranien.

Il a également déclaré que l'Iran avait fait tout son possible pour éliminer les obstacles à la mise en œuvre des accords précédents avec la Russie, car la République islamique est déterminée à appliquer pleinement tous ces accords.

En ce qui concerne le projet de construction d'une nouvelle centrale nucléaire en Iran, le président Pezeshkian a déclaré qu'un accord serait signé aujourd'hui afin que le projet entre dans sa phase opérationnelle.

Il a qualifié les liens avec la Russie de stratégiques pour l'Iran, affirmant que la République islamique estime que les questions régionales doivent être résolues et gérées par les pays de la région, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des parties extrarégionales pour imposer leurs politiques.

« Le développement de nos liens déjouera sans aucun doute leurs plans », a-t-il ajouté.

Pour sa part, M. Poutine a qualifié la visite de Pezeshkian en Russie de primordiale, car « nous pourrons évaluer toutes les questions liées à la coopération bilatérale et signer l'accord de partenariat stratégique global ».

Il a indiqué que les liens entre les deux pays se développent déjà, le volume du commerce bilatéral ayant augmenté de 15 % au cours des dix derniers mois.

« Nous sommes certains que ce traité accélérera le développement des liens dans toutes leurs dimensions », a ajouté M. Poutine en référence à l'accord de partenariat stratégique global.

Il a indiqué que l'accord renforcera la coopération entre Téhéran et Moscou dans les domaines de l'énergie, de la construction de centrales nucléaires, des transports et du tourisme, entre autres.