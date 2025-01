Douguine : l'accord stratégique global est un signe de l'unité stratégique russo-iranienne

Lors d'une interview accordée vendredi à l'agence de presse officielle iranienne, IRNA, Alexandre Douguine a évoqué le "traité de coopération stratégique global" entre l'Iran et la Russie avant de poursuivre : "Il s'agit d'un événement très important et d'un accord basé sur l'unité stratégique entre la Russie et l'Iran, un accord qui devait être enregistré officiellement pour prendre une forme juridique. Au cours de la dernière décennie, les relations russo-iraniennes ont suivi une courbe ascendante très positive et nos relations économiques, politiques et stratégiques se sont améliorées. Nous avons atteint un niveau sans précédent et excellent dans les relations entre les deux pays tout au long de l'histoire."

"Je pense que l'idée de mettre en place une alliance politique et géostratégique profonde, appelée accord de coopération stratégique global, est une très bonne idée et nous en avions besoin. Car le système mondial est en train de changer et nous devons tenir compte des réalités, des défis et des nouvelles conditions, a-t-il lancé."

Douguine a poursuivi en disant : "Nous devons renforcer les relations dans tous ces domaines afin que notre coopération bilatérale soit définie comme un système de sécurité unique, et qu’aucun des deux pays ne représente une menace pour l’autre. Cela doit devenir un principe important dans les relations futures entre les deux pays : aucun des deux ne doit être une menace pour l’autre. Nous devons nous aider mutuellement à rendre notre système de sécurité indissociable."

"Nous devons nous considérer comme faisant partie de la région unique de l'Eurasie, un système dont la compréhension est cruciale non seulement pour la Russie mais aussi pour l'Iran, car ensemble, nous pouvons surmonter presque tous les problèmes stratégiques actuels. Notre coopération en Syrie et, dans une échelle plus réduite, en Ukraine sont deux exemples de la façon dont la Russie et l'Iran peuvent collaborer pour atteindre leurs objectifs."