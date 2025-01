Nous travaillons en étroite collaboration avec nos amis russes pour maintenir la stabilité et la sécurité dans la région (Porte-parole)

Esmail Baghaï a déclaré dans une interview accordée à l'agence de presse russe Sputnik : « L'importance des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai s'accroît de jour en jour. Ces deux associations jouent un rôle important dans la neutralisation des sanctions occidentales. »

Répondant à la question de Sputnik sur les efforts conjoints de l'Iran et de la Russie pour contrer les sanctions et les politiques unilatérales de l'Occident, M. Baghaï a déclaré : «Nous avons une coopération bilatérale étendue avec la Russie dans la sphère des intérêts économiques des deux nations, ainsi qu'au niveau des organisations et des forums internationaux, y compris les Nations unies, où nous travaillons en étroite collaboration pour contrer la promotion et l'enracinement de normes et de concepts qui contredisent les principes de la Charte des Nations unies. Les Amis de la Charte des Nations Unies est l'une des initiatives qui a rassemblé un nombre important de pays et qui est active dans le domaine de la normalisation juridique pour protéger les normes du droit international ».