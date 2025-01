Président Pezeshkian : la coopération Irano-russe est gagnant-gagnant

Moscou - IRNA - « La coopération entre l'Iran et la Russie est gagnant-gagnant et décevra les ennemis qui cherchent à perturber la paix et la sécurité dans la région », a déclaré ce vendredi soir le président de la République islamique d'Iran, Massoud Pezeshkian en visite à Moscou.

Massoud Pezechkian, s’exprimant lors d'une rencontre avec un groupe d'activistes économiques russes ce vendredi soir 17 janvier dans le cadre du dernier programme de sa visite officielle à Moscou, a ajouté : « La signature de l'accord de partenariat stratégique global Iran-Russie a défini une feuille de route pour les deux pays, grâce à laquelle ils peuvent agir et assurer le suivi des activités de manière appropriée. » « Les deux gouvernements sont déterminés à renforcer les relations bilatérales, l'une des raisons importantes étant le fait d'être voisins et d'avoir des atouts géographiques très importantes dans la région, notamment dans le domaine des routes et des transports », a fait valoir le président de la RII ». S’attardant toujours sur la coopération irano-russe dans le domaine du corridor de transport international Nord-Sud, il a ajouté : « Nous sommes déterminés à achever nos connexions dans le domaine des corridors et des infrastructures de transport. »