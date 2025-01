Quatre opérations militaires importantes menées par le Yémen contre un porte-avions américain et des territoires occupés

Dans une déclaration lue lors d’une manifestation de soutien au peuple de Gaza à Sanaa, ce vendredi 17 janvier, le général de brigade Yahya Saree, porte-parole des forces armées yéménites, a déclaré : « La force balistique yéménite a ciblé des sites stratégiques de l'ennemi sioniste dans la région d’Oum al-Rashrash, au sud de la Palestine occupée, avec quatre missiles de croisière. »

« Les forces de drones ont également mené deux opérations militaires, frappant des cibles appartenant à l'ennemi sioniste dans la région », a-t-il fait encore savoir.

Presque chaque semaine, les Yéménites organisent des manifestations de masse à travers le pays pour dénoncer les atrocités israéliennes à Gaza et pour réitérer leur soutien aux opérations de représailles de leur pays.

Depuis le début de la guerre génocidaire d’Israël dans la bande de Gaza en octobre 2023, les forces yéménites ont mené des dizaines d’opérations en soutien aux Gazaouis touchés par la guerre, frappant des cibles dans l’ensemble des territoires palestiniens occupés, en plus de cibler des navires israéliens ou des navires se dirigeant vers les ports des territoires occupés.

Israël a lancé un génocide contre Gaza le 7 octobre 2023 après que le mouvement de résistance palestinien Hamas a lancé l’opération surprise Tempête d’Al-Aqsa contre l’entité occupante en réponse à la campagne sanglante et dévastatrice menée depuis des décennies par le régime sioniste contre les Palestiniens.

L’offensive sanglante du régime israélien contre Gaza a déjà fait au moins 46 788 morts parmi les Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, et plus de 110 453 blessés. Des milliers d’autres sont également portés disparus et présumés morts sous les décombres.

Malgré l’annonce d’un cessez-le-feu mercredi, Israël a intensifié ses frappes aériennes et ses bombardements d’artillerie sur Gaza, tuant des dizaines de personnes.