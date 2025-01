L'Iran envisage de coopérer avec le géant russe Rosatom sur les petites et les grandes centrales nucléaires

« Aujourd'hui, nos collègues et partenaires iraniens ont appelé au développement de la coopération en termes de petites centrales nucléaires et en termes d'un nouveau site pour les grandes centrales nucléaires », a-t-il déclaré.

Selon Likhachev, les négociations sur la construction d'une autre grande centrale nucléaire en Iran commenceront également dans un avenir proche.

« Les premiers travaux nécessitent des ajustements au niveau des accords intergouvernementaux, et nous avons déjà envoyé à nos partenaires le protocole correspondant. Quant aux travaux sur un nouveau site, sur de grandes centrales en plus de la centrale de Bouchehr, cela nécessite des négociations très sérieuses et approfondies, que nous entamerons dans un avenir proche », a indiqué M. Likhachev.

Le directeur de Rosatom a également précisé que lors des négociations, le fonctionnement en mode normal de la première tranche de la centrale nucléaire de Bouchehr a été enregistré, ce qui a produit jusqu'à présent plus de 70 milliards de kWh d'électricité. Comme l'a souligné Likhachev, malgré les sanctions et les pressions, la construction des deuxième et troisième tranches de la centrale nucléaire de Bouchehr se poursuit.

La construction de la centrale nucléaire de Bouchehr, dans le sud de l'Iran, a commencé en 1975 par un groupe ouest-allemand, mais a été interrompue en 1979 après le début de la Révolution islamique. Le 25 août 1992, la Russie et l'Iran ont signé un accord pour poursuivre la construction de la centrale. En septembre 2011, la première unité de production a été raccordée au réseau et son transfert à la République islamique a eu lieu en septembre 2013. En novembre 2014, un contrat a été signé pour la construction de la deuxième étape de la centrale nucléaire - les deuxième et troisième unités de production. Il est prévu qu'elles soient mises en service respectivement en 2025 et 2027.