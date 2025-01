Iran : deux éminents juges assassinés lors d'une attaque terroriste devant la Cour suprême à Téhéran

Au moins deux juges chevronnés de la Cour suprême iranienne sont tombés en martyre samedi devant la Cour suprême à Téhéran, capitale, sous les balles d’un individu à l’identité inconnue.

Il s'agit des présidents de la branche 39 et 53 de la Cour suprême, les juges l’hojjatoleslam Ali Razini et l’hojjatoleslam Mohammad Moghisseh.

« Samedi matin, un intrus armé à la Cour suprême a mis à exécution un complot d'assassinat prémédité contre deux juges courageux ayant un long carrier dans la lutte contre les crimes contre la sécurité nationale, l'espionnage et le terrorisme », selon le rapport.

Selon l l'agence officielle de l'Autorité judiciaire, Mizan Online un autre juge et l'un des gardes du corps auraient également été blessés lors de l'attaque.

D’après une enquête préliminaire, l'agresseur n'avait pas de dossier pénal auprès de la Cour suprême et n'était pas non plus client des filiales de la Cour.

Le terroriste s'est suicidé immédiatement après avoir mené l'attaque.

Actuellement, une enquête a été ouverte pour identifier et arrêter d'autres auteurs de cet acte terroriste.