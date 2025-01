Deux juges assassinés à Téhéran : Pezeshkian appelle les forces de sécurité à en identifier les auteurs

Il a appelé les forces de sécurité et de police à identifier les auteurs et commanditaires de ce crime dans les plus brefs délais.

"II va sans dire que le chemin lumineux de ces juges chevronnés de la Cour suprême, qui ont consacré toute leur vie à lutter contre divers crimes menaçant la sécurité nationale et à défendre les droits du peuple, continuera avec force et aucun obstacle ne perturbera le processus de mise en œuvre de la justice dans le pays," a écrit le président iranien, Massoud Pezeshkian, dans son message.

Deux juges ont été tués et un troisième blessé lors d'une attaque terroriste perpétrée, samedi, par un homme armé devant la Cour suprême iranienne, dans la capitale, Téhéran.

Un homme armé a mené une attaque visant des juges à l'extérieur de la Cour suprême.

Les juges Ali Razini et Mohammad Moghisseh ont été tués tandis qu’un troisième magistrat et son garde du corps ont été blessés lors de cette attaque.

L’assaillant s'est suicidé après cet acte terroriste lâche.