Naïm Qassem : la Résistance et le peuple palestinien ont déjoué le plan de l'entité sioniste

Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Cheikh Naïm Qassem, a salué la conclusion d'un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et a souligné que le statut de Gaza sera enregistré à jamais dans l'histoire en raison de ses sacrifices dont l'enclave palestinienne a fait preuve.

Lors d'une interview accordée samedi à la chaîne d'information libanaise, Al-Manar, Cheikh Naïm Qassem a déclaré : "La Résistance et le peuple palestinien ont déjoué le grand plan d'Israël. Nous présentons nos félicitations au peuple palestinien et à la Résistance pour cet accord de cessez-le-feu, qui témoigne de leur détermination. La Résistance a obtenu ce qu'elle voulait, mais l'ennemi n'a pas pu obtenir ce qu'il désirait."

"L'histoire enregistrera le statut de Gaza pour ses sacrifices et pour avoir neutralisé le plan de l'ennemi israélien. Les divisions au sein du régime sioniste ne cessent de s'accentuer, et la seule solution est le retour de la Palestine à ses vrais propriétaires", a-t-il poursuivi.

Concernant les violations israéliennes en cours depuis l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu le 27 novembre 2024, Cheikh Qassem a souligné qu'"elles ne peuvent pas persister", soulignant que la patience exercée par la Résistance vise à donner une opportunité à l'Etat libanais et aux médiateurs d'agir, demandant aux sionistes "de ne pas abuser de notre patience".

Il a expliqué que la bataille menée par le Hezbollah a contribué à soutenir Gaza et a contrecarré l'objectif d'Israël d'éliminer la Résistance au Liban, qui est sortie fière, la tête haute.

Il a adressé ses salutations au Yémen et au leader du mouvement Ansarallah Sayyed Abdul-Malik al-Houthi , ainsi qu'au peuple yéménite pour leurs sacrifices. Il a également salué l'Irak, ses autorités religieuses, son peuple et les Unités de mobilisation populaire (Hachd al-Chaabi) pour leur soutien à la cause palestinienne.