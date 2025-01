Iran : un radar national produit par des experts de l'industrie aéronautique, sélectionné comme le meilleur projet de l'année, prêt à être installé à l'aéroport d'Abadan

Reza Nakhjavani a annoncé que la conception et la production du système radar secondaire monopulse en mode S constituent le projet de recherche distingué de 2023. Soulignant l'importance de la production nationale de ce radar avancé conformément aux normes internationales, Nakhjavani a déclaré que le projet contribue au développement et au progrès de l'industrie aéronautique. Il a indiqué que le projet avait été jugé digne d'un prix décerné par l'Assistant de recherche du ministère de la Science, de la Recherche et de la Technologie pour ses réalisations dans le domaine de la coopération entre l'industrie et la société.

"La société iranienne des aéroports et de la navigation aérienne a lancé le projet en 2019 en coopération avec l'Université de technologie d'Ispahan. Le système radar est actuellement en phase d'installation à l'aéroport d'Abadan", a déclaré Nakhjavani.

Nakhjavani a souligné que ce grand projet national a été réalisé avec succès grâce aux coopérations techniques d'équipes spécialisées dans les opérations aéronautiques.