Le commandant en chef du CGRI dévoile une cité souterraine de stockage stratégique dans le sud de l'Iran

Le Commandant en chef du CGRI, le général de division Hossein Salami, et le commandant de la marine du CGRI, le contre-amiral Ali Reza Tangsiri, ont dévoilé la base souterraine ce samedi 18 janvier.

Dans ses déclarations lors de la visite de la base, le commandant en chef du CGRI a déclaré que la cité souterraine abrite un nombre considérable de navires d'attaque rapide iraniens de fabrication nationale en plus de navires équipés de systèmes de lancement de torpilles et de dispositifs de pose de mines.

Il a déclaré que la cité navale souterraine ne représente qu'une petite fraction des capacités de la marine du CGRI.

Le général de division Salami a ajouté que la marine du CGRI améliore continuellement sa préparation au combat et ses capacités de défense, soulignant que les navires et les systèmes de missiles qui y sont installés et remis s'ajoutent aux capacités de combat de nombreux navires développés au niveau national qui patrouillent actuellement dans les eaux du golfe Persique pour défendre la souveraineté et les frontières maritimes de l'Iran.

En plus de ces navires et lanceurs de missiles, d'autres systèmes sont déployés sur les îles et les côtes du golfe Persique et du détroit de Hormuz, et ils sont tous prêts à effectuer diverses missions, a souligné le Commandant en chef du CGRI.

« Par la grâce de Dieu, des progrès significatifs ont été réalisés dans la marine du CGRI au cours des dernières années, tant en termes de quantité que de qualité des systèmes offensifs de la force », se félicite le général de division Hossein Salami.

Il a déclaré que la portée opérationnelle des navires et la vitesse optimale à laquelle ils peuvent naviguer, la portée des missiles dont ils sont équipés, ainsi que leur précision extrême et leur puissance destructrice, ont tous augmenté de façon spectaculaire.

La marine du CGRI est désormais capable de mener une guerre à courte et longue distance, et peut suivre plusieurs couches de défense de manière offensive et stratégique, a fait savoir le général de division Hossein Salami.

Il a déclaré que les capacités intérieures de l’Iran peuvent faire face vigoureusement et triomphalement à des ennemis petits et implacables dans les mers, quelle que soit leur puissance de feu.

Les forces armées iraniennes, y compris le CGRI et l'Armée nationale, ont continuellement amélioré et mis à jour leurs équipements militaires et leur préparation au combat conformément aux directives du Leader de la Révolution islamique, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, Commandant en chef des Forces armées iraniennes.

« Toutes les forces armées iraniennes sont engagées à défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de patrie face aux menaces des ennemis de la nation iranienne. »

Le Commandant en chef du Corps des Gardiens de la Révolution islamique, soulignant que le nombre d'équipements et de systèmes avancés de la marine iranienne augmente chaque jour, a conclu : « Nous assurons à la chère et grande nation d'Iran que la jeunesse courageuse et mature de cette nation sont capables de combattre en mer contre de nombreux ennemis, grands et petits, avec tous leurs talents, et de mener une confrontation honorable et victorieuse. »