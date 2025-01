Journée de Gaza : message du porte-parole du ministère iranien des A.E.

Selon l’IRNA, Esmail Baqaï, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a écrit sur son compte X-Net à l'occasion de la Journée de « Gaza, symbole de la résistance » :

« À l'occasion de la Journée de Gaza, nous honorons le symbole de la Résistance, la mémoire des enfants innocents et des femmes et hommes palestiniens innocents qui ont été victimes du plan criminel d'« anéantissement colonial » du régime d'Occupation au cours des 16 derniers mois, et nous rendons hommage aux victimes de la tragédie de Gaza. Nous saluons la résistance légendaire du peuple de Gaza contre le génocide et l'apartheid du régime sioniste ».

Le porte-parole de la diplomatie a ajouté : « La résistance et la lutte pour le droit à l'autodétermination et à la libération du joug de l'occupation coloniale et de l'apartheid sont un droit humain et légal conformément au droit international. Et lutter contre l’impunité du régime occupant, qui continue de commettre des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et un génocide, est une responsabilité et un devoir en vertu du droit international et du droit international humanitaire. »