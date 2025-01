Abbas Araqchi souligne la position de principe et constante de l'Iran dans son soutien aux aspirations palestiniennes

Selon l'agence IRNA, ce samedi soir 18 janvier 2025, le ministre iranien des Affaires étrangères Seyyed Abbas Araghchi a eu une conversation téléphonique avec Ziyad al-Nakhalah, secrétaire général du Mouvement du Jihad islamique palestinien, pour discuter des derniers développements sur le terrain à Gaza et de l'accord de cessez-le-feu.

Lors de cette conversation téléphonique, le plus haut diplomate iranien, Abbas Araghchi a félicité le peuple palestinien pour sa Résistance sans précédent contre le génocide et les crimes odieux du régime d’Occupation sioniste au cours des 15 derniers mois, qui ont finalement forcé le régime à capituler et à accepter l'accord de cessez-le-feu, et a souligné la position de principe et cohérente et l’engagement de la République islamique d’Iran à soutenir le peuple palestinien.

Il a mis l’accent sur la cause palestinienne et la résistance légitime et légale du peuple palestinien contre les occupants sionistes.

Pour sa part, Ziad Nakhalah, secrétaire général du Mouvement du Jihad islamique palestinien, a présenté un rapport sur la situation actuelle à Gaza et les développements politiques connexes. Tout en saluant les positions courageuses et le soutien de la République islamique d'Iran à la population de Gaza, il a déclaré : « La résistance du peuple palestinien vise à obtenir ses droits humains et légaux et à obtenir le droit à l’autodétermination. »

« La lutte pour son destin et sa libération de la domination de l’occupation se poursuivra avec sérieux », a-t-il ponctué.