Iran : l'état-major des forces armées rejette certaines allégations sur le crash d’hélicoptère de l'ancien président Ebrahim Raïssi

L'état-major des forces armées iraniennes a publié samedi un communiqué rejetant toute suggestion selon laquelle le crash de l'hélicoptère impliquant le président Ebrahim Raïssi aurait été causé par autre chose que le mauvais temps.

« Ces affirmations sont loin de la vérité et semblent être le résultat de l’ignorance ou présentées avec des intentions particulières », a déclaré le communiqué, soulignant que « la cause du crash de l’hélicoptère qui a conduit à la mort en martyre de l’ayatollah Raïssi et de ses compagnons était uniquement « les conditions météorologiques et géographiques complexes de la région ».

Le 19 mai 2024, un accident d'hélicoptère dans le nord-ouest de l'Iran a tué toutes les personnes à bord, dont le président Ebrahim Raïssi, le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian et plusieurs autres personnes. Le président revenait d'une visite sur un projet de barrage dans le nord-ouest du pays.