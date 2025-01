Les forces armées yéménites ciblent le porte-avions américain Harry Truman pour la huitième fois

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a indiqué que l'opération avait été menée « à l'aide d'un certain nombre de drones et de missiles à ailettes », et qu'il s'agissait du huitième ciblage du navire depuis son arrivée en mer Rouge.

M. Saree a mis en garde « les forces hostiles en mer Rouge contre les conséquences de toute agression contre le Yémen pendant la période de cessez-le-feu de Gaza », soulignant que les forces armées yéménites « feront face à toute agression par des opérations militaires qualitatives contre ces forces, sans plafond ni ligne rouge ».

Plus tôt dans la journée de samedi, le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé deux opérations militaires contre deux cibles vitales appartenant à l'ennemi israélien dans la région d'Umm al-Rashrash, au sud de la Palestine.