Les factions palestiniennes ont apprécié le soutient de l’Iran

Selon le Centre d'information palestinien (PIC), la réunion a été suivie par une importante délégation du Hamas dirigée par Mohammed Darwish, chef du conseil de direction du mouvement, des délégations du mouvement du Jihad islamique dirigé par le secrétaire général Ziad al-Nakhleh, du Front populaire pour la libération de la Palestine dirigé par le secrétaire général adjoint Jamil Mizher, de la délégation du Front démocratique dirigée par le secrétaire général adjoint Majida al-Masri, de la délégation de l'Initiative nationale dirigée par le secrétaire général Mustafa Barghouti, du Front populaire pour la direction dirigé par le membre de son bureau politique Ramiz Mustafa et du Parti du peuple palestinien (PPP) dirigé par Shamekh Abu Sakhr et Qadoura Fares, chef de l'autorité chargée des affaires des prisonniers et des libérateurs.

Mohammed Darwish a ouvert la réunion en priant pour les martyrs du déluge d'Al-Aqsa du peuple palestinien et de la nation arabe et islamique, en priant pour le prompt rétablissement des blessés et en louant la fermeté de notre peuple palestinien malgré tous les sacrifices, la douleur et la souffrance.

Darwish a souligné que la bataille de l'inondation d'Al-Aqsa et de la guerre d'extermination sioniste est un tournant majeur dans la cause palestinienne, et devrait nous pousser à l'unité pour faire face aux dangers qui entourent la cause, décrivant cette réunion comme un message d'unité nationale.

Il a ajouté : « J'adresse un mot à nos frères du Fatah et des autres factions, pour leur dire que nos mains sont tendues vers l'unité en tout lieu et à tout moment ».

Il a souligné que les participants à la réunion souhaitent un gouvernement de réconciliation nationale, « mais si cela est impossible, gérons la bande de Gaza au niveau national, et contribuons tous à panser les blessures de notre peuple, à reconstruire et à soulager la population ».

Il a ajouté : Prouvons en ce moment que nous sommes le peuple qui se bat solidairement et qui triomphera de notre ennemi et libérera l'ensemble du territoire national et la mosquée bénie d'Al-Aqsa.

Pour sa part, Khalil al-Haya, chef de la délégation de négociation, a passé en revue les détails de l'accord avec l'occupation et les mécanismes de mise en œuvre.

Les chefs des délégations participantes ont souligné la nécessité de protéger cet acquis national, qui a été réalisé grâce à la fermeté et aux sacrifices du grand peuple palestinien dans la bande de Gaza, ce qui a permis d'imposer la fin de l'agression et de la guerre d'anéantissement contre ce peuple, louant le rôle et les efforts du Hamas dans la conduite de la bataille sur le terrain et dans les négociations.

Ils ont souligné l'importance de préserver l'unité nationale palestinienne et de former un gouvernement palestinien de consensus national conformément au récent accord de Pékin, et jusqu'à ce que cela soit fait, ils ont souligné que le jour suivant la cessation de l'agression est une affaire palestinienne interne.

Les participants ont également insisté sur la nécessité d'accélérer le processus d'aide au peuple palestinien endeuillé dans la bande de Gaza et de fournir tout ce qui est nécessaire pour l'hébergement d'urgence, l'aide et la reconstruction.

Les participants ont salué toutes les ailes militaires des factions de la résistance palestinienne qui ont vaillamment résisté à l'agression, et ont remercié tous les fronts de résistance qui soutiennent notre peuple, en particulier le Liban, le Yémen, l'Iran et l'Irak, ainsi que tous les fils de la nation arabe et islamique et les peuples libres du monde qui ont apporté toutes les formes de soutien et d'appui.

Les participants ont également adressé « des remerciements particuliers aux médiateurs qatariens et égyptiens qui ont déployé de grands efforts pour parvenir à cet accord honorable », soulignant le droit du peuple palestinien à continuer de résister à l'occupation jusqu'à ce qu'il atteigne ses objectifs de libération, de retour et d'indépendance.